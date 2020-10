드론으로 건설현장 안전·정확성 높인다…LH '드론웍스 플랫폼' 구축

[아시아경제 문제원 기자] 한국토지주택공사(LH)가 드론을 활용한 건설현장 관리를 강화하기 위해 웹(Web) 기반 플랫폼 구축에 나섰다.

LH는 한국판 뉴딜 추진을 위한 공공기관 중점관리 프로젝트 중 하나로 선정된 '스마트 건설현장 관리'를 실현하고자 'LH 드론웍스 플랫폼' 구축에 착수했다고 12일 밝혔다.

LH는 2018년 국산 드론 25기를 도입해 건설현장 영상촬영과 데이터 분석 등에 활용해왔다. 이후 드론의 성능을 개선하고 운영조직을 개편하는 등 실무적 활용기반을 계속 강화해왔다.

이번에 구축하는 '드론웍스 플랫폼'은 이 같은 노력의 연장선이다. 드론 촬영 영상을 효율적으로 활용·관리할 수 있는 Web 기반 플랫폼과 모바일 서비스를 구축해 보다 체계적이고 스마트하게 건설현장을 관리한다.

플랫폼이 구축되면 전국에서 사용 중인 드론에 대한 체계적인 관리와 드론영상 수집·가공·분석이 가능해진다. 이를 통해 공사 업무 전반의 효율성 향상을 기대할 수 있다.

특히 모바일과 연계해 성과물을 현장에서 실시간으로 확인할 수 있어 입체적 분석과 신속한 의사결정이 가능하다.

플랫폼은 우선 건설현장 관리 분야를 대상으로 구축된다. 시공상태 품질확인, 주기적인 공정관리, 위험지역 안전점검, 폐기물 불법 매립 투기 순찰 등이 보다 정확하고 안전하게 이뤄질 전망이다.

LH는 성공적인 드론웍스 플랫폼 구축을 위해 태스크포스(TF)팀을 구성했다. LH와 드론 도입 초기부터 협력한 이석배 경남과학기술대학교 토목공학과 교수는 "이번 드론웍스 플랫폼 구축은 4차 산업혁명의 주요 신기술인 드론이 건설현장관리에 활용되는 새로운 모델을 만드는 계기가 될 것"이라고 말했다.

