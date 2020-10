'가짜 후기' 잡는 AI 떴다

건강한 커머스 생태계 위해 거짓 후기 잡아주는 AI 서비스 도입

[아시아경제 김철현 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 장기화로 비대면(언택트) 소비가 확산되면서 '뒷광고', '가짜 후기' 등을 잡는 인공지능(AI) 서비스가 주목받고 있다. 구매 후기 등이 제품 소비 여부를 결정하는 데 크게 영향을 미치자 이를 악용하는 사례들이 많아졌고, 자연스레 건강한 커머스 생태계를 위해 유해성이 있는 후기를 걸러주는 시스템이 부상한 것이다.

AI 챗봇 기술을 활용해 실제 제품 구매자만 후기를 작성할 수 있도록 하는 동영상 플랫폼 '브이리뷰'가 대표적이다. 스타트업 인덴트코퍼레이션이 선보인 이 서비스가 수집한 모든 동영상 후기는 100% 실제 물건을 구매한 소비자만을 대상으로 하고 있어, '뒷광고'나 거짓 후기에 노출되는 위험을 줄일 수 있다. 사용 방법도 간편하다. 소비자가 브이리뷰 위젯을 도입한 쇼핑몰에서 물건을 구매하면, AI 챗봇이 해당 고객에게 채팅을 건네 동영상 후기를 받는다. 수집된 영상 후기는 쇼핑몰에 자동 게시돼 다른 소비자들의 구매 판단을 돕는 일에 활용되며, 모든 업로드 과정은 별도의 사이트 이동 없이 브이리뷰 챗봇 내에서 완료된다. 브이리뷰는 현재 1600개 이상의 온라인 쇼핑몰에 도입됐으며, 브이리뷰 AI챗봇 경험자 또한 지난달 말 기준 500만 명을 돌파했다.

가짜 후기로 골머리를 앓는 것은 배달 애플리케이션(앱) 업계도 마찬가지다. 외식업계 내 배달 시장이 커지자 음식 주문 후기의 중요성이 높아지고 있기 때문이다. 이에 배달 앱 '요기요'와 '배달통'을 운영하는 딜리버리히어로코리아는 AI로 가짜 후기를 거르는 시스템을 개발했다. 딜리버리히어로코리아가 선보인 기술은 사진 후기 자동분류 AI 프로세스다. 이 기술은 사내 연구 프로젝트를 통해 완성됐으며 수많은 데이터를 학습해 이를 바탕으로 판단하는 '딥러닝' 기술이 적용됐다. 이 시스템은 단순히 사물을 인식하는 것을 뛰어넘어 허위 사진 후기를 잡아내는 정확도가 96%에 달할 만큼 데이터 인식 수준이 고도화된 모델이다. 주문 시 가짜 사진 후기를 제외하고 소비자가 참고할 수 있는 실제 정보만 제공할 수 있게 되는 것이다.

온라인 쇼핑몰도 자체적으로 AI 기술을 활용해 가짜 후기 색출 작업에 나섰다. G마켓과 옥션을 운영하는 이베이코리아는 상품과 관련 없는 이미지, 의미가 불명확한 텍스트 등으로 구성된 후기를 걸러내는 시스템을 도입했다. 각종 특수 문자와 의미를 알 수 없는 텍스트로 채워진 내용은 다른 고객에게 노출되기 전에 AI에 의해 삭제된다. 또한 음란물, 명예훼손, 저작권 침해 등을 야기하는 불법적 내용도 차단한다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr