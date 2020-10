[아시아경제 금보령 기자] 에이씨티 에이씨티 138360 | 코스닥 증권정보 현재가 4,480 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,480 2020.10.08 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e 공시 눈에 띄네]코스닥-4일에이씨티, 김종서 대표이사 신규 선임[e 공시 눈에 띄네]코스닥-19일 close 는 네이처액트를 흡수합병한다고 8일 공시했다.

에이씨티 측은 합병 목적에 대해 "합병을 통해 경영효율성 증대 및 사업경쟁력을 강화함으로써 기업가치와 주주가치를 제고"라고 설명했다.

합병 비율은 1대 0이다. 에이씨티는 네이처액트의 지분 100%를 보유하고 있다. 합병 완료 시 에이씨티는 존속회사로 남게 되고, 네이처액트는 합병 후 소멸한다.

