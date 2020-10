[2020국감] 공공주택 하자 민원 3만5000건…'도배불량' 가장 많아

[아시아경제 문제원 기자] 정부가 공급한 공공주택에서 지난 4년간 3만5000여건의 하자 민원이 접수됐다. 민원 중에선 '도배 불량'이 가장 많은 것으로 나타났다.

8일 국회 국토교통위원회 소속 박상혁 더불어민주당 의원이 한국토지주택공사(LH)로부터 제출받은 '하자 민원 발생 현황'에 따르면 2016~2019년 4년 동안 총 3만5778건의 하자 민원이 제기됐다.

하자 사유는 '도배'가 9572건으로 가장 많았고 ▲타일(9458건) ▲오배수(8966건) ▲위생기구(4134건) ▲창호(1503건) ▲가구(1266건)가 뒤를 이었다.

최근에는 '아파트 균열' 하자 피해도 늘어 지난해에만 86건이 접수됐다.

다만 LH가 공급한 아파트의 하자 민원 건수 2016년 1만1661건에서 2017년 1만399건, 2018년 7412건, 2019년 6306건 등으로 감소하는 추세다.

LH가 관리하는 전체 임대주택 대비 하자 민원 비율도 2016년 1.23%, 2017년 1.00%, 2018년 0.66%, 2019년 0.52% 등으로 점차 줄고 있다.

박 의원은 "LH 공급 아파트에서 여전히 많은 하자 민원이 발생하고 있다"며 "입주민들이 불편함 없이 거주할 수 있도록 LH는 철저한 점검을 통해 하자를 줄여나가고 보수에도 적극 나서야 할 것"이라고 강조했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr