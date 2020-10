[e공시 눈에 띄네]코스닥-5일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 강원 강원 114190 | 코스닥 증권정보 현재가 2,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,500 2020.10.05 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-28일강원, 82억원 규모 보일러 패키지 공급계약 해지[e공시 눈에 띄네]코스닥-19일 close =평산파트너스외 2인으로 최대주주 변경

◆ 지란지교시큐리티 지란지교시큐리티 208350 | 코스닥 증권정보 현재가 5,800 전일대비 150 등락률 +2.65% 거래량 256,807 전일가 5,650 2020.10.05 15:30 장중(20분지연) 관련기사 아직 끝나지 않았죠? 정부에서 비대면 서비스 전폭지원![e공시 눈에 띄네] 코스닥-15일지란지교시큐리티, 보안주(정보) 테마 상승세에 5.68% ↑ close =50억원 규모 단기차입금 증가 결정

◆ 평화정공 평화정공 043370 | 코스닥 증권정보 현재가 8,800 전일대비 1,190 등락률 +15.64% 거래량 1,857,824 전일가 7,610 2020.10.05 15:30 장중(20분지연) 관련기사 “아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”평화정공, 30억 규모 자사주 취득 신탁계약 체결자동차 부품株 코로나19 뚫고 반등할까 close =30억원 규모 자기주식취득 신탁계약 해지 결정

◆ 삼기오토모티브 삼기오토모티브 122350 | 코스닥 증권정보 현재가 3,340 전일대비 40 등락률 +1.21% 거래량 359,441 전일가 3,300 2020.10.05 15:30 장중(20분지연) 관련기사 삼기오토모티브, 삼기로 상호 변경 삼기오토모티브, 주주총회 소집…"수소자동차 사업 추가"【전문가추천】 내일이라도 꼭 사야할 테마 '3選' close =삼기로 사명 변경

◆ 피씨엘 피씨엘 241820 | 코스닥 증권정보 현재가 38,150 전일대비 2,650 등락률 -6.50% 거래량 585,326 전일가 40,800 2020.10.05 15:30 장중(20분지연) 관련기사 피씨엘, 1억1829만원 규모 의료기기 공급계약 체결피씨엘, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.6%피씨엘, 세 건 총 5억 규모 의료기기 공급 계약 close =1억2000만원 규모 의료기기 공급계약 체결

◆ 마크로젠 마크로젠 038290 | 코스닥 증권정보 현재가 30,500 전일대비 150 등락률 -0.49% 거래량 71,829 전일가 30,650 2020.10.05 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e 공시 눈에 띄네]코스닥-14일마크로젠, 유전자 치료제/분석 테마 상승세에 5.16% ↑[e공시 눈에 띄네] 코스닥-16일 close =서울남부지방법원 임시주주총회 소집허가 결정

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr