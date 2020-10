[클릭 e종목]"선데이토즈, 애니팡4 출시로 호실적 기대"

[아시아경제 박형수 기자] 리서치알음은 5일 선데이토즈 선데이토즈 123420 | 코스닥 증권정보 현재가 22,550 전일대비 850 등락률 +3.92% 거래량 26,116 전일가 21,700 2020.10.05 10:01 장중(20분지연) 관련기사 선데이토즈, 2분기 영업이익 24억3400만원…전년동기대비 336%↑선데이토즈, 국민 모바일 게임 '애니팡4' 정식 출시[클릭 e종목] 애니팡4 사전예약 100만명…"선데이토즈, 내년 순이익 380억 전망" close 가 신규 게임 '애니팡4'를 출시하면서 올 하반기 호실적을 달성할 것으로 전망했다. 적정주가는 3만3800원을 제시했다.

최성환 리서치알음 수석연구원은 "신작 애니팡 4를 지난 6월30일 공개한 직후 3대 오픈마켓에서 인기 순위 1위를 기록했다"며 "가수 아이유가 출연한 유튜브 홍보 영상은 현재까지 890만 뷰를 달성했다"고 설명했다.

이어 "매출 순위도 꾸준히 60~90위권을 오르내리고 있다"며 "퍼즐 게임 특성상 게임 후반부로 진행할수록 난이도가 높아져 캐쉬 아이템 수요가 증가한다"고 덧붙였다.

그는 "애니팡4 흥행으로 앱 광고 단가가 높아져 올해 광고 매출액은 201억원으로 전년 대비 58.1% 늘어날 것"이라고 강조했다.

최 연구원은 또 "애니팡 4외에도 기대작을 잇달아 공개한다"며 "올해 매출액은 지난해보다 45.8% 늘어난 1230억원을 달성할 것"이라고 추정했다.

아울러 "웹보드 게임은 '1일 손실한도 규제' 폐지로 수혜가 예상된다"며 "현재 '애니팡 맞고', '애니팡 포커', '애니팡 섯다' 등으로 국내 웹보드 시장점유율은 4위로 순항 중"이라고 덧붙였다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr