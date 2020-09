2013년 이후 국내 복귀기업 71개사…대부분 脫중국

"리쇼어링 기업 유치과정부터 전담 관리할 조직 필요"

[아시아경제 김은별 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 이후 자국의 경제 활성화를 위해 해외로 진출한 기업을 본국으로 돌아오도록 유도하는 '리쇼어링(Reshoring)' 정책이 힘을 받고 있다. 기업 입장에서도 감염병 방역 수준이 상대적으로 양호한 국내로 복귀하려는 수요가 있는 만큼, 기업들의 핵심 고려사항을 잘 파악해 전략적으로 대응 방안을 마련해야 한다는 얘기가 나온다.

30일 대한무역투자진흥공사와 한국은행 지역경제보고서 등에 따르면, 유턴기업법을 제정한 2013년 12월 이후 국내복귀 기업은 올해 5월까지 총 71개사인 것으로 나타났다. 이중 중소기업이 62개사로 대부분을 차지했다.

국내 복귀기업의 업종별로는 주얼리 업종이 13개사로 가장 많았으며 그 외에는 전기·전자 12개사, 자동차부품 10개사, 신발 7개사 순이었다. 지역별로는 전북과 부산·울산·경남 지역이 각각 17개로 많았으며, 다음은 대전충남(12개사), 대구·경북(11개사), 경기인천(10개사) 등이었다.

국가별로는 당초 해외진출 비중이 높았던 중국으로부터의 복귀가 64개사로 대부분을 차지했다.

해외진출 기업들이 국내로 복귀한 주요 요인은 무엇보다 현지에서 생산비가 오르면서 수익성이 저하됐기 때문이다. 저임금 구조를 활용하기 위해 중국으로 떠났는데, 현지 임금이 오르면서 비용이 늘었기 때문이다.

두번째로는 제품의 고부가가치화와 내수시장 활용 목적이 많았다. 기업들이 제품의 고부가가치화 전략을 추구하며 국내의 우수한 노동력과 부품을 사용해야 하는 경우가 많아졌기 때문이다. 중국 등에서 외자기업에 대한 특혜를 축소하고 있다는 점, '메이드 인 코리아(Made in Korea)' 브랜드 가치상승 등도 또다른 이유로 꼽혔다.

한은 관계자는 "글로벌 무역분쟁, 코로나19 등으로 글로벌 공급망과 생산기지 다변화 필요성이 높아졌고 기업들의 국내복귀 수요도 늘어날 가능성이 있다"며 ▲인프라 개선 노력 ▲지역 신성장 산업 육성과 연계 ▲산업 클러스터화 등을 대응 방안으로 꼽았다.

국내복귀 기업에 직접적으로 금전 지원을 할 경우 역차별이 될 수 있으므로 인프라 등 여건개선에 집중하고, 지역의 육성전략과 연계해 장기적으로 고용을 창출해야 한다는 것이다.

또 "국내복귀에 관심을 표명하는 기업에게만 유치노력을 집중하기보다는, 선제적으로 유치기업을 발굴하고 유치대상 기업 선정에서부터 실제 유치까지 전 과정을 체계화해야 한다"고 조언했다. 리쇼어링 기업을 관리할 전담 조직과 전문인력도 필요하다고 강조했다.

