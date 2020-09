우리은행, 기술보증기금과 테크밸리기업 금융지원 협약

[아시아경제 김효진 기자] 우리은행은 지난 25일 서울 여의도 기술보증기금 서울사무소에서 기술보증기금과 ‘테크밸리기업 경쟁력 강화 및 지속성장 지원을 위한 업무협약’을 체결했다고 28일 밝혔다. 협약식에는 서동립 우리은행 중소기업그룹장, 김영춘 기술보증기금 이사 등이 참석했다.

테크밸리기업은 대학, 연구기관, 대기업 연구소 등 기술보증기금 협약기관에서 개발한 우수기술을 기반으로 창업한 기업을 말한다.

이번 협약은 테크밸리기업에게 금융지원 및 전문 컨설팅을 제공하는 금융권 최초의 업무협약으로, 기술보증기금과 연계해 테크밸리기업의 금융지원 뿐만 아니라 컨설팅, 해외 진출지원 등도 이용할 수 있도록 협력하는 내용이다.

우리은행은 테크밸리기업이 기술보증기금의 보증료지원 협약보증 대상이면 2년간 보증료 연 0.4%포인트를 지원한다. 또 세무, 재무 등 분야별 전문 컨설팅을 무료로 제공하며 향후 우리은행의 글로벌 네트워크를 기반으로 이들 기업의 해외 진출 시 해당국가에서 현지금융을 지원할 계획이다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr