9월 마지막주 추석 앞두고 3000가구 분양

[아시아경제 최동현 기자] 추석연휴를 맞아 분양시장이 잠시 숨고르기에 들어간다.

27일 부동산 리서치업체 닥터아파트에 따르면 오는 28일부터 10월3일까지 전국 5개 단지에서 3046가구가 분양에 나선다. 견본주택을 여는 곳은 없으며 당첨자 발표는 3곳, 당첨자 계약은 4곳이다.

오는 28일에는 완주 푸르지오 더퍼스트 1곳에서 청약접수를 시작한다.

29일엔 화성 e편한세상 남양뉴타운(공공분양), 대전 호반써밋 그랜드파크(1·3블록), 순천 저전동 오네뜨 트윈시티(주상복합) 등 4곳에서 청약접수를 시작한다.

e편한세상 남양뉴타운은 대림산업이 경기 화성시 남양읍 남양뉴타운 B11블록에 짓는 공공분양아파트다. 65~84㎡(이하 전용면적) 606가구가 공급된다. 이 단지 주변엔 평택시흥고속도로 송산마도IC, 서해안고속도로 비봉IC 등 광역교통망이 잘 갖춰져있다. 2022년 서해선 복선전철 화성시청역이 신설될 예정으로 개발호재에 따른 미래가치가 더욱 기대된다. 무봉산, 풀향기숲공원, 남양푸른건강뜰체육공원 등 자연을 느낄 수 있는 녹지공간이 풍부하며 단지 인근에 초 · 중학교 학교부지가 조성예정이다.

호반써밋 그랜드파크는 호반건설·파인건설이 대전시 유성구 용산동 용산지구 1·3블록에 짓는다. 1블록 84㎡ 1059가구, 3블록은 84㎡ 688가구가 공급된다. 북대전IC, 대덕대로 등을 통해 대전시내 이동이 편리하다. 대덕테크노밸리, 대덕3 · 4일반산업단지 등 직주근접성이 뛰어나 배후수요가 풍부하다. 현대아울렛, 롯데마트 등 편의시설이 잘 갖춰져 있으며 용산초 · 고교, 중일고 등을 걸어서 통학할 수 있다.

한편 이번주 오픈예정인 견본주택은 한 곳도 없다. 당첨자를 발표하는 단지는 예산군청(행복주택), 파주 운정 아이파크 더테라스(테라스하우스), 목포용해(행복주택) 등 3곳이다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr