[아시아경제 박종일 기자] 이승로 성북구청장이 올 추석 연휴가 코로나19의 재확산이냐 진정이냐를 가를 중대기로가 될 수 있는 상황에서 소중한 가족의 건강과 안전을 지키기 위해 사회적 거리두기에 동참하자며 캠페인을 진행했다.

이 구청장과 성북구 주민자율방역단 40여명은 추석명절 특별방역을 진행하면서 '거리는 멀리, 마음은 가까이 ? 소중한 가족을 지키는 추석명절' 피켓을 들며 성북구민의 동참을 권했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr