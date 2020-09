송파 최중심에 반값 아파트 '송파 라보로' 공급

실수요자 위주 주택시장, 多세권이 인기! 집값 높고, 분양시장에서도 인기 뜨거워

‘송파 라보로’ 역세권+학세권+공세권까지 누릴 수 있어 눈길

주택시장에 대한 강력한 규제 강화로 시장이 실수요자 위주로 재편됨에 따라 교통과 교육, 자연,편의시설 등이 모두 갖춰진 다(多)세권 아파트의 인기가 높아지고 있다.

다양한 요소가 결합된 입지일수록 실거주시 만족도가 좋고, 높은 선호도를 바탕으로 수요도 탄탄해 환금성도 뛰어나기 때문이다. 또한 이를 바탕으로 집값도 일대를 이끄는 리딩단지로 발전가능성이 높다.

이에 따라 다세권 단지는 분양단계에서도 높은 인기를 끈다. 지난 10일 서울 강남구 대치동에서 분양한 ‘대치 푸르지오 써밋’은 1순위 청약접수결과, 106가구 모집에 무려 1만7,820명이 몰리며 168대1의 경쟁률을 기록했다. 이 단지는 서울 강남 최중심에 자리하며, 특히 주변으로 대현초, 대명중, 휘문중 등 명문학교가 가깝고, 백화점과 무역센터 등 대형 문화시설과 탄천·양재천 등 자연 환경까지 고루 갖춘 다세권입지가 특히 높은 인기 요소로 꼽혔다.

한 업계 전문가는 “최근처럼 경기가 침체되고 시장이 불안정할 때 일수록 수요자들은 안정이 높은 상품으로만 집중되는 경향이 짙어진다”며 “특히 실제로 살면서 주거만족도가 높은 단지일수록 수요 확보에 유리해 안정성이 보장되는 만큼 다세권 단지의 인기는 더욱 높아질 것으로 예상된다”고 말했다.

이 가운데, 서울 송파구에서 공급되는 ‘송파 라보로’가 교통과 교육은 물론 편의시설과 공원까지수요자들이 원하는 요소를 고루 갖춘 다세권 단지라고 입소문나며 높은 관심을 끌고 있다.

‘송파 라보로’는 서울 송파구 송파동 일원에 위치하며, 총 546세대 규모로 전용면적 41~84㎡로 구성 예정이다.

일단 편리한 교통환경이 자랑이다. 단지는 도보거리에 지하철 8호선 송파역과 8ㆍ9호선인 석촌역 더블역세권 입지에 속해 출퇴근이 편리하다. 또 단지 1km 내에 5호선 방이역과 3ㆍ5호선 오금역을 포함 잠실역, 송파나루역, 가락시장역, 경찰병원역까지 몰려 있다. 송파대로, 올림픽대로, 강변북로를 통한 수도권 전 지역 접근이 쉽다.

최근 주택시장의 핵심 수요층으로 떠오른 30대와 40대를 사로잡을 명품 학군도 주목할만하다. 중대초등학교와 가락중학교, 일신여자상업고등학교, 잠실여자고등학교, 가락고등학교 등 다양한 명문학교가 단지로 도보 5분 내외 거리에 위치해 있다.

각종 생활 인프라도 잘 갖춰져 있다. 롯데마트, 롯데월드, 영화관, 가락시장 등을 비롯해 송파소방서, 송파경찰서, 송파2동 주민센터 등 각종 관공서와 강남힘찬병원, 아산병원과 은행 등 각종 생활편의시설을 편리하게 누릴 수 있다. 석촌호수, 송이공원, 올림픽공원 등이 가까운 공세권 단지로 주거환경이 쾌적하다.

인근 대비 합리적인 가격으로 수요자 부담도 낮췃다. 이 단지는 지역주택조합 아파트로 조합원이 직접 토지를 매입해 개발하는 방식이어서 일반분양 아파트에 비해 저렴하다.

실제로, ‘송파 라보로’의 전용 41㎡의 모집가는 5억원 대로, 이는 인근에 위치한 송파 헬리오시티의 전용 49㎡의 전세가보다도 저렴한 수준이다. 국토교통부 전월세 실거래가에 따르면, 송파 헬리오시티 전용 49㎡는 지난 6월 8억2000만원에 전세 거래됐다. 특히 이 아파트는 13억7000만원(전용 49㎡, 6월 기준)에 실거래된 것으로 나타났다.

단지 바로 앞에 위치한 ‘송파삼성래미안’과 비교해도 경쟁력있다. 송파삼성래미안 전용 87㎡의 매매가는 지난달 14억5000만원에 거래됐다. ‘송파 라보로’와 비교하면 약 4억원이나 비싼 가격이다.

‘송파 라보로’는 지역주택조합아파트로, 합리적인 가격으로 공급되는 반면, 신탁회사 자금 관리로 인한 사업의 안정성도 보장된다.

‘송파 라보로’ 분양관계자는 “송파구는 서울 강남권에서도 도심과 자연이 잘 어우러져 주거 선호도가 높은 곳인데, 특히 ‘송파 라보로’는 각각의 인프라를 모두 즐기기 좋은 다세권에다 우수한 입지 대비 합리적인 가격대로 공급돼 높은 호응을 얻으며 단기간에 1차 조합원 모집이 마무리 됐고, 2차 모집 역시 빠르게 마감될 것으로 예상된다”고 말했다.

한편, ‘송파 라보로’는 현재는 2차 조합원을 청약통장 없이 선착순 모집 중이다. 주택홍보관은 서울시 송파구 풍납동 391-8번지에 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr