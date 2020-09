[아시아경제 문채석 기자]이강섭 법제처장은 23일 추석 명절을 앞두고 충청남도 연기군 조치원읍에 있는 세종전통시장을 방문해 상인들을 격려하고 손 소독제를 전달했다.

이 처장은 이날 떡, 과일 등 제수용품을 구매했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 매출이 지속적으로 감소하고 있다는 상인들의 목소리를 들었다.

이 처장은 "사회적 거리두기 실천으로 코로나19를 하루빨리 극복하고 침체된 지역 상권을 살리는 것은 중요한 과제"라며 "법제처도 적극적인 행정으로 코로나19로 피해가 큰 전통시장이 활성화되도록 지원하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr