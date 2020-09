손경식 경총 회장이 23일 김종인 국민의힘 비대위원장을 만나기 위해 국회를 방문하고 있다. 손 회장은 기업규제3법에 대해 반대 의견을 전달하기 위해 강호갑 중견기업회장을 같이 국회를 찾았다./윤동주 기자 doso7@

