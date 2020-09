국내최초 수소 가스안전체험 교육관 충북혁신도시에 건립

가스안전公·충북·음성군 건립지원 MOU 체결

[아시아경제 문채석 기자]한국가스안전공사는 22일 충북도청에서 충북도·음성군과 공동으로 충북혁신도시에 국내 최초 수소 가스안전 체험교육관 건립을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약을 통해 건립 예산, 운영 인력 등에 대한 세부 이행사항을 규정했다. 수소경제를 견인하고 미래에너지 안전문화 확산의 거점이 될 수소 가스안전 체험교육관 건립을 위한 공사·충북도·음성군 간 공조체계를 갖추게 됐다.

올해 부지선정, 건축설계 공모, 전시·체험 콘텐츠 기획을 거쳐 2022년 완공할 예정인 체험교육관은 수소에너지 안전성 홍보, 가스안전 체험교육, 수소 안전관리 전문가 육성을 위한 공간으로 활용한다.

임해종 가스안전공사 사장은 "정부의 수소경제 활성화 정책이 성공적으로 추진하기 위해선 무엇보다 수소의 안전성에 대한 정확한 인식이 국민에게 확산해야 할 것"이라며 "이번 협약을 통해 무한한 수소의 가치, 수소의 특성에 따른 안전성, 수소에너지를 경제성 있게 활용하기 위한 우리의 뛰어난 안전기술을 직접 보고, 체험할 수 있는 공간을 조성해 국민의 막연한 불안감을 없앨 것"이라고 말했다.

앞서 지난 6월 충북혁신도시를 체험교육관 건립을 위한 최종 부지로 선정했다. 체험교육관은 대지면적 1만698㎡, 건축 연면적 2475㎡ 규모로 지상 2층에 수소, 가스 안전 체험시설, 교육시설 등이 들어설 예정이다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr