한화생명, 자체 개발 '보험금 AI 자동심사' 기술특허 획득

[아시아경제 오현길 기자] 한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 1,565 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,174,335 전일가 1,565 2020.09.21 11:32 장중(20분지연) 관련기사 한화생명, 보험앱 '보험월렛' 출시 1년 만에 회원 66만명 넘어與 "보험료 카드납 거부 땐 처벌"…보험사 "경영권 침해"(종합)한화생명, 지속가능경영 성과 담은 보고서 발간 close 은 자체 개발한 보험금 인공지능(AI) 자동심사 시스템으로 특허청에서 2건의 기술특허를 획득했다고 21일 밝혔다.

한화생명은 '실손보험금 자동지급심사 시스템 및 그 방법'과 '새플리 값을 이용한 실손보험금 자동지급심사 시스템 및 그 방법' 등 2건의 특허를 획득했다. 특허 발명인은 한화생명 보험코어S구축TF팀의 이승우 차장, 한화시스템의 곽한빈과장, 황기승대리다.

한화생명은 알파고의 핵심 딥러닝 기법인 'CNN 신경망 알고리즘'을 활용, 2017년부터 2019년까지 3년동안의 보험금 청구 데이터 1100만여건을 3만5000번의 학습 과정을 통해 분석했다.

이 시스템은 2019년 12월부터 실손보험, 정액보험에 대해 보험금 AI 자동심사 시스템을 활용하고 있다. 한화생명은 현재 자동심사율 약 25%를 최대 약 50%까지 자동심사율을 높이는 것이 목표로 삼고 있다.

이를 통해 고객 입장에서는 보험금 청구 후 수령까지 기존보다 1~2일까지 지급기일이 단축될 것으로 예상된다. 또 소액보험금 청구 심사에 소요되는 시간 및 비용을 절감할 수 있을 것으로 예상되며 향후 5년간 최대 약 122억원의 비용 절감 효과를 예상하고 있다.

이번 특허 획득은 한화생명이 작년부터 추진중인 보험코어 시스템 구축의 일환으로, 보험코어 시스템 구축은 2022년 상반기 완료 예정이다.

한화생명 관계자는 "외부사례를 채택해 시스템에 적용한 사례가 아니라 내부직원의 아이디어와 부서, 계열사간의 협업과 도전을 통해 이루어진 결과"라며 "퍼스트 팔로워가 아니라 퍼스트 무버로서 업계를 선도하고 향후에도 창의적, 혁신적 디지털 기술 지속 연구를 통해 디지털 트랜스포메이션에 박차를 가하겠다"고 밝혔다.

