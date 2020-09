속보[아시아경제 김가연 기자] 20일 경남도에 따르면 부산 동아대학교 부민캠퍼스에서 발생한 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 경남까지 번졌다. 이날 창원시에 거주 중인 동아대 부민캠퍼스 학생 한 명이 코로나19 확진 판정을 받았다.

해당 학생은 확진자 6명이 발생한 동아대 부민캠퍼스 동아리 회원들이 들렀던 학교 인근 음식점에 지난 16일과 17일 사이 방문한 것으로 알려졌다.

앞서 경남도는 108명을 대상으로 코로나19 검사를 진행했다.

