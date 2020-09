[아시아경제 박지환 기자] 국민들의 노후 자산을 운용하는 국민연금 기금운용본부 기금운용역 4명이 마약 투약 혐의로 경찰 수사를 받고 있는 것으로 알려졌다.

18일 경찰과 국민연금 등에 따르면 기금운용본부에서 대체투자를 맡고 있는 책임운용역 1명과 전임운용역 3명이 대마초 흡입 등 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 입건돼 수사를 받고 있다.

경찰은 현재 이들의 마약 투약 여부를 확인하기 위해 검사 결과를 기다리고 있다. 이들은 대마초 흡입 혐의로 경찰에 피의자 신분으로 출석해 한 차례 조사를 받았다. 경찰은 이번 달 중으로 조사를 마무리할 예정이다. 혐의를 받고 있는 이들은 관련 전과는 없는 것으로 알려졌다.

국민연금 측은 4명의 운용역이 대마초를 흡입한 사실을 인지하고 공단 차원의 징계위원회를 최근 열어 해임 처분을 내렸다고 밝혔다.

