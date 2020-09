구로구, 4차 산업 인재양성 프로그램 온라인 운영

SW코딩·3D모델링 지도사 과정 마련 … 21일부터 과정별 15명 선착순 모집

[아시아경제 박종일 기자] 구로구(구청장 이성)가 4차 산업 인재양성 프로그램을 온라인 실시간 교육으로 진행한다.

구로구는 “4차 산업혁명 시대를 맞아 주민들의 직업능력을 향상시키기 위해 맞춤형 인재양성 프로그램 지도사 과정을 마련했다”며 “코로나19 예방을 위해 기존 오프라인 강의를 온라인으로 전환해 실시한다”고 17일 밝혔다.

4차 산업 인재양성 지도사 과정 온라인 강의는 10월12일부터 11월 말까지 매주 월요일과 수요일 총 15회 진행된다. 강의 이후에는 복습, 보충학습이 가능하도록 VOD가 제공된다. 수강료는 무료.

교육은 SW코딩지도사, 3D모델링지도사 2개 과정이 마련된다.

‘SW코딩지도사 과정’은 코딩 핵심 프로그램인 ‘스크래치 실습’으로 이뤄진다. ‘3D모델링지도사 과정’은 4차 산업혁명 시대 제조 핵심 기술로 선정된 3D프린팅에 대한 기본 이해 교육과 실제 모델링 실습으로 구성된다.

수강을 원하는 구민은 구로평생학습관 홈페이지를 통해 신청하면 된다. 구로구는 21일부터 과정별로 15명을 선착순 모집한다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr