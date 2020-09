'69세' 중국 유명 감독 장기중, 31세 어린 아내와 재혼·득녀

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 중국 유명 감독 장기중(??中·69)이 31세 연하 부인과의 재혼과 자녀 출산을 인정했다.

13일 중국 시나연예에 따르면 장기중은 SNS에 31세 연하 부인과의 결혼증명서를 올렸다.

증명서에는 두 사람이 지난 2017년 합법적 부부가 됐음이 적혀 있다.

장기중의 부인이자 전 매니저인 두싱린(杜星霖·38)은 지난 11일 자신의 SNS에 첫 아들에 이어 딸을 출산하게 됐다고 밝혔다.

현지 언론은 장기중의 부인이 수차례의 시험관 아기 시도 끝에 아이들을 얻었다고 보도했다.

중국 누리꾼들은 두 사람이 31세의 나이차를 극복하고 결혼했을 뿐 아니라 두 아이까지 출산한 것에 놀라고 있다.

또 장기중이 전처와 이혼한 것은 2016년 말, 현 부인과 결혼한 것이 2017년 3월이라 두 사람이 애초 불륜 관계에서 발전한 것이 아니냐는 의혹도 나오고 있다.

한편, 장기중은 중국의 이름있는 드라마 감독으로 '사조영웅전 2003', '천룡팔부 2003', '신조협려 2006', '신 의천도룡기', '신 서유기' 등의 작품을 연출했다.

