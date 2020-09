[아시아경제 구은모 기자] 에이스토리 에이스토리 241840 | 코스닥 증권정보 현재가 9,370 전일대비 50 등락률 -0.53% 거래량 1,742,734 전일가 9,420 2020.09.16 15:19 장중(20분지연) 관련기사 액션스퀘어, 에이스토리와 넷플릭스 '킹덤' IP 활용 액션 게임 개발 계약中, 텐센트! 넷플릭스 공격 들어갑니다! 한국 컨텐츠가 핵심이네요!3월 30일 코스닥, 19.28p 오른 542.11 마감(3.69%↑) close 는 스튜디오드래곤과 208억원 규모의 tvN 미니시리즈 드라마 '지리산' 국내 방영권 계약을 체결했다고 16일 공시했다. 계약금액은 지난해 연결 기준 매출액의 73.6% 규모이며, 계약기간은 2021년 12월31일까지다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr