가스公, 광주시와 거점형 수소생산기지 구축협약

2022년 12월 준공 예정

광주·호남권 수소경제 활성화 거점 기대

[아시아경제 문채석 기자] 한국가스공사 한국가스공사 036460 | 코스피 증권정보 현재가 23,950 전일대비 250 등락률 +1.05% 거래량 219,419 전일가 23,700 2020.09.15 15:30 장마감 관련기사 인니 신·재생에너지 시장진출 확대정부세종청사 수소충전소 설치…국회 이어 두 번째S&P, 코로나에도 가스공사 신용등급 'AA'유지 close 는 15일 광주광역시청에서 '거점형 수소생산기지 구축사업 추진 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

행사엔 채희봉 가스공사 사장과 이용섭 광주광역시장을 비롯한 두 기관 관계자 10여명이 참석했다.

수소 수요 증가가 예상되는 지역에 천연가스 공급망을 활용해 하루 4t 이상의 수소를 생산할 수 있는 중대형 규모 수소생산기지를 건설한다.

전국 17개 시·도 대상으로 공모를 해 지난 5월 광주시와 경상남도 창원시가 최종 선정됐다.

이번 협약으로 두 기관은 사업부지 제공 및 인·허가 지원, 수소 적기 생산·공급 등 제반 분야에 대해 상호 협력하기로 했다.

오는 2022년 12월에 준공될 예정인 거점형 수소생산기지는 광주시를 중심으로 70km 이내 호남권역에 안정적으로 수소를 공급하는 역할을 한다.

채 사장은 "이번 협약을 계기로 광주시와 함께 거점형 수소생산기지 적기 구축에 매진해 호남권 수소경제 활성화를 위한 초석을 마련해 나가겠다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr