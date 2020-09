[e 공시 눈에 띄네]코스피-14일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 세화아이엠씨=덴탈 마스크 공급계약 체결.

◆ 아이에스동서=계열사 인선이엔티 주식 806만7305주 700억원에 취득.

◆ 마니커=유상증자 신주 확정 발행가액 보통주 1주당 534원.

◆ CJ=뚜레쥬르 사업부 매각설 관련 경쟁력 강화와 사업가치 제고 등 위해 다양한 방안 검토 중이나 구체적 결정 사항 없어.

◆ CJ제일제당=CJ생물자원에 159억원 출자.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr