[아시아경제 유병돈 기자] 아이에스동서 아이에스동서 010780 | 코스피 증권정보 현재가 42,350 전일대비 400 등락률 +0.95% 거래량 54,801 전일가 41,950 2020.09.14 15:30 장마감 관련기사 아이에스동서 "이앤에프아이콘제일호사모투자 합자회사 주식 447억주 취득"[e공시 눈에 띄네] 코스피-31일[e공시 눈에 띄네] 코스피-1일 close 는 건설폐기물처리업 계열사 인선이엔티의 주식 806만7305주를 약 700억원에 추가 취득한다고 14일 공시했다.

주식 취득 뒤 아이에스동서의 인선이엔티 지분율은 45.1%가 된다. 주식 취득 예정일은 다음달 27일이다.

아이에스동서는 이번 주식 취득의 목적을 "- 계열회사 지배력 강화 및 경영효율성 제고 - 계열회사의 사업확대 및 다각화를 위한 타법인주식 취득 재원 마련"이라고 설명했다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr