[아시아경제 유병돈 기자] 한국거래소 코스닥시장본부는 14일 제이엠티 제이엠티 094970 | 코스닥 증권정보 현재가 2,955 전일대비 50 등락률 +1.72% 거래량 8,595,122 전일가 2,905 2020.09.14 15:30 장마감 관련기사 솔솔~ 실적 훈풍 올라탈까.. 레버리지 투자 최고4배 수익9월 26일 코스닥, 1.66p 오른 628.42 마감(0.26%↑)[e공시 눈에 띄네]코스닥-4일 close 에 주가 급등과 관련해 조회공시를 요구했다.

답변시한은 오는 15일 오후 6시까지다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr