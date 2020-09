[아시아경제 유병돈 기자] 한국거래소 코스닥시장본부는 코센 코센 009730 | 코스닥 증권정보 현재가 181 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 181 2020.09.14 15:30 장마감 관련기사 코센, 강관업체(Steel pipe) 테마 상승세에 12.43% ↑【전문가의견】 전기차 판매량 급증, '2차전지 관련주' 이젠 운명이다【전문가의견】 마이너스 성장에도 '2차전지' 산업은 빛났다 close 이 이날 제출한 반기 보고서에서 최근 반기말 기준 자본잠식률이 50% 이상임을 공시해 상장폐지 사유가 발생했다고 14일 공시했다.

코센은 이날 상장폐지 사유 해소를 입증할 수 있는 감사의견 '적정'을 받은 감사보고서도 함께 제출했다.

코센 측은 "올해 반기(6월30일) 기준 이 회사의 자본잠식률은 74.14%를 기록했지만, 지난 8월 80% 비율의 감자를 결정해 지난 7일을 기준일로 한 외부감사 결과 '적정' 의견을 획득, 자본감식을 전부 해소한 상태"라고 설명했다.

