총선 불법 개입 혐의 '함바 브로커'…윤상현 의원 관련 주장

[아시아경제 유현석 기자] 지난 4·15 총선 때 무소속 윤상현(57) 의원이 출마한 지역구 선거에 불법으로 개입한 혐의를 받는 '함바(건설현장 간이식당) 브로커' 유상봉(74) 씨가 13일 "윤 의원과 논의했다"고 주장했다.

유씨는 공직선거법 위반 혐의로 이날 오후 7시 인천지방법원에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받은 뒤 1시간뒤 인 오후 8시16분경 심사를 마치고 유치장으로 이동했다.

그는 이동 중 "윤 의원과 선거 개입 관련 직접 논의한 게 맞냐"는 취재진 질문에 "당연히 논의했죠. 그러니까 그런 진정서 써주고 그랬지"라며 혐의에 대해 관련성을 주장했다. 이어 "윤 의원 측은 부인하는 데 이에 대해 할 말은 없냐"는 질문에는 "뭔가 잘못됐겠죠. 왜 부인을 해요. 4번이나 만났는데. 제대로 조사를 해야죠"라며 관련성을 강조하기도 했다.

유씨는 지난 4월 총선에서 인천 동구미추홀을 선거구에 출마한 윤 의원을 당선시키기 위해 경쟁 후보인 안상수(73) 미래통합당(현 국민의힘) 의원을 허위 사실로 검찰에 고소한 혐의를 받고 있다.

당시 유씨는 "2009년 안 의원이 인천시장으로 재직할 때 건설 현장에서 이권을 챙겨주는 대가로 내연녀 등을 통해 수십억 원을 받아 챙겼다"고 주장하며 검찰에 고소장을 제출했다.

유씨는 14일 영장실질심사를 받을 것으로 예상됐지만 검찰이 영장실질심사를 조속히 진행해달라고 법원에 재촉하면서 이날 심사를 받았다. 구속 여부는 이날 오후 늦게 결정될 예정이다.

한편 유씨는 2010년부터 경찰 간부, 공기업 경영진, 건설사 임원 등에게 뒷돈을 건네거나 함바 운영권을 미끼로 사기 행각을 벌인 혐의로 수차례 구속되면서 '함바왕'으로 불렸다.

같은 혐의를 받은 유씨의 아들과 윤 의원의 4급 보좌관 A(53)씨는 앞서 영장실질심사를 받고 구속된 상태다.

