'환불원정대' 점점 높아지는 완성도… 김종민, 엄정화 '포이즌' 무대 선보여 "내 인기 절정 시절"

[아시아경제 김정호 객원기자] 환불 원정대가 점점 완성도를 높여갔다..

12일 오후 방송된 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니'에서는 한층 친해진 환불 원정대 멤버들과 곡 준비에 여념없는 지미유의 모습이 전파를 탔다.

이날 방송에서 유재석의 부캐 지미유는 제작자 송은이와 만남을 가졌다.

지미유는 "송 대표, 만나면 하고 싶은 얘기가 있었는데 유재석이라고 있잖아. 전 기획사에 꽂아놓고 왜 본인은 빠져나갔어?"라고 물었다. 이에 송은이는 당황한 모습을 보였다. 이를 들은 송은이는 "얘기를 나눌 시간이 없었어"라고 답했다.

이에 지미유는 "근데 왜 손절하듯이 나갔냐는 얘기야"라고 말해 송은이를 재차 당황하게 해 웃음을 자아냈다.

송은이는 지미유의 태도를 지적했다. 지미유는 "이분들을 모셔야 한다는 생각이 자리잡고 있나봐"라고 언급했다. 이에 송은이는 "같은 동료로서 동등한 입장에서 가야지"라고 조언했다. 이에 대해 지미유는 "근데 왜 떠났어"라고 말해 웃음을 안겼다.

지미유는 뮤직비디오 비용에 대한 고민을 털어놓았다. 그는 "250에서 500정도로 끝내고 싶은데 가능하지?"라고 물었다. 송은이는 "가능하지"라며 "셀럽파이브는 7만 4천원 들었어"라고 밝혀 유재석을 놀라게 했다. 이어 "김다비 뮤비는 내 핸드폰으로 찍었어"라고 말해 주변에 폭소를 안겼다.

지미유는 추가 영입 계획을 질문했다. 이에 송은이는 "내가 아픈 손가락이 하나 있는데 그 전에 같은 소속사였던 두고 온 친구는 거둬줘야 하지 않나"라고 답했다. 이에 지미유는 "유재석?"이라고 물어 웃음을 자아냈다.

이후 지미유는 엄정화와 제시·화사를 초대했다. 멤버들은 영상으로 이효리의 부캐 천옥과 소통했다. 천옥은 이상순의 부캐 조지리와 함께 컨셉으로 화답했다. 이어 천옥은 상황극을 펼쳐 궁금증을 자아냈다.

이에 지미유는 "만옥이 누나를 충분히 알기 위해 이 자리를 마련했어요"라고 모임 이유를 말했다. 제시와 화사는 엄정화의 과거 활동을 회상하며 운을 뗐다. 멤버들은 엄정화의 과거 활동 영상을 관람하며 본격적으로 모임 취지를 살렸다.

지미유는 "만옥이 누나를 위해 무대를 마련했습니다"라고 밝혔다. 엄정화의 부캐인 만옥은 지미유와 멤버들 앞에서 '배반의 장미' 안무를 선보였다. 이어 만옥은 '포이즌' 안무를 선보였다. 김종민이 엄정화를 위해 브이맨으로 자리를 빛냈다. 이에 만옥은 놀람을 감추지 못했다. 만옥은 "너랑 같이 다시 춤을 추다니"라고 감격한 모습을 보였다.

지미유는 "김종민 인기의 절정은 엄정화 누나 안무가 시절이었다고 하더라"고 말했고 엄정화는 "팬클럽도 있었다"고 당시의 인기를 이야기 했다.

이에 김종민은 "사실 코요태 데뷔하고 나서 떠나갔다. 말하니까 떠나갔다. 깬다고"라고 말해 웃음을 자아냈다.

지미유는 매니저 면접을 보기도 했던 김종민에게 "매니저 할 수 있겠냐"라고 물었다. 제시는 "컴온"이라며 반겼고 김종민은 "어우. 카메라 찢는다잖아요"라며 겁먹은 표정을 지었다. 이후 김종민과 환불원정대는 '몰라'와 '페스티벌'을 떼창하며 그 시절 추억을 소환했다. 엄정화는 자신을 위해 시간을 내준 김종민에 "너무 뜻깊었다. 행복했다"고 고마워했다.

한편 '놀면 뭐하니'는 매주 토요일 오후 6시 30분 방송된다.

김정호 객원기자 kim90@asiae.co.kr