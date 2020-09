경방, 한진 2대 주주로…지분율 9.33%로 올려

[아시아경제 서소정 기자] 경방 경방 000050 | 코스피 증권정보 현재가 11,550 전일대비 200 등락률 +1.76% 거래량 58,963 전일가 11,350 2020.09.09 15:30 장마감 관련기사 경방베트남, 580억 규모 유상증자 결정4월 9일 코스피, 29.07p 오른 1836.21 마감(1.61%↑)경방, 효율성 위해 31일부터 반월공장 생산 중단 close 은 (주) 한진 한진 002320 | 코스피 증권정보 현재가 51,600 전일대비 3,700 등락률 +7.72% 거래량 699,782 전일가 47,900 2020.09.09 15:30 장마감 관련기사 '소포 물류의 중심' 중부권IMC 개국.. 시간당 8만개 처리㈜한진, 농협과 집중호우 피해지역 일손돕기 나서[e종목 눈에 띄네]코스피-6일 close 의 지분을 9.33%(11만7785주)까지 늘렸다고 9일 공시했다. 이로써 경방은 (주)한진의 2대 주주로 등극했다.

경방은 4월 7일 기준 한진 지분 6.44%를 보유하고 있었다.

현재 한진 지분은 김담 경방 회장을 비롯해 에나에스테이트, 빌링앤네트워크솔루션즈, 이매진, 케이블앤텔레콤, 경방어패럴 등이 분산해 보유하고 있다.

경방은 단순투자 목적으로 장내매매를 통해 지분을 늘렸다고 밝혔지만, 증권가는 한진그룹 지주회사인 한진칼 경영권 분쟁과 연관됐을 가능성이 있을 것이란 시각이다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr