웹툰 기반 애니·드라마 글로벌 열풍…진화하는 '국민 웹툰'

네이버, 인기 웹툰 '노블레스' 10월7일 전세계 공개

카카오 웹툰 4개 '카카오TV' 오리지널 드라마로 제작

[아시아경제 이진규 기자] '국민 웹툰'을 기반으로 한 애니메이션과 드라마가 국내외에서 인기몰이를 예고하고 있다.

5일 네이버에 따르면 네이버웹툰은 글로벌 인기 웹툰 '노블레스'를 기반으로 한 애니메이션을 10월7일 전 세계에서 동시 공개한다. 네이버웹툰이 글로벌 시장에서 '신의탑'과 '갓 오브 하이스쿨'에 이어 세 번째로 선보이는 애니메이션이다.

국내에서 10월7일 오후 10시 '네이버 시리즈온'을 통해 처음으로 방영된다. 해외에선 '크런치롤(Crunchyroll)' 스트리밍 서비스를 통해 미국과 남미, 유럽 지역에서 공개된다. 일본에선 10월7일 밤 12시 'TOKYO MX', 'BS11' 등 TV 채널을 통해 방영될 예정이다.

총 13부작으로 구성된 애니메이션 노블레스는 네이버웹툰의 지식재산권(IP)를 기반으로, 일본 애니메이션 제작사 '프로덕션 I.G'가 제작을 맡았다. 미국 유명 애니메이션 콘텐츠 전문기업 크런치롤이 글로벌 투자·유통사로 참여하며, 네이버웹툰도 해당 프로젝트의 투자·유통사로 직접 참여한다.

김신배 네이버웹툰 사업리더는 "해외의 유명 기업들과 공동 투자한 애니메이션을 글로벌 무대에 선보임으로써 국내 애니메이션의 입지가 격상됐다"며 "이 프로젝트들을 계기로 향후 한국의 웹툰 IP가 세계무대에서 주목 받고 더 많은 기회를 얻길 바란다"고 말했다.

노블레스는 820년간의 수면기에서 깨어난 뱀파이어 귀족 '카디스 에트라마 디 라이제르'와 세계 정복을 꾀하는 의문의 조직 '유니온' 간의 전투를 그린 다크 액션 판타지 웹툰이다. 2007년 12월부터 네이버웹툰에서 약 11년간 연재되는 내내 수준 높은 작화와 스토리 전개로 호평을 받았다. 글로벌 누적 조회 수 46억뷰 이상을 기록하는 등 국내를 넘어 해외에서도 인기를 끈 작품이다.

한편 카카오M은 카카오페이지와 다음웹툰의 웹툰 4개를 '카카오TV' 오리지널 드라마로 선보일 계획이다.

누적 열람자수 217만명에 달하는 판타지 추리 로맨스 '남자친구를 조심해'를 비롯해 누적 조회수 1억8000만뷰에 달하는 모태솔로 탈출기 '아쿠아맨', 누적조회수 130만명을 기록한 '재밌니, 짝사랑', '그림자 미녀' 등 인기 웹툰 원작들이 드라마로 제작된다.

신종수 카카오M 디지털콘텐츠사업본부장은 "카카오M이 기획·제작하는 카카오TV 오리지널 콘텐츠의 핵심 키워드는 모바일 오리엔티드"라면서 "모바일로도 볼 수 있는 콘텐츠가 아닌, 모바일로 보기 때문에 더욱 재미있는 오리지널 콘텐츠를 선보이겠다"고 강조했다.

카카오M은 올해 안에 드라마 6개와 예능 19개를 제작해 모두 350여 편의 에피소드를 카카오TV 오리지널 콘텐츠로 선보이겠다는 계획을 세웠다.

이진규 기자 jkme@asiae.co.kr