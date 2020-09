'힐스테이트 송도 스테이에디션' 7일 청약 시작

[아시아경제 김유리 기자] 현대건설은 인천 송도국제도시에 건립하는 생활숙박시설 '힐스테이트 송도 스테이에디션'을 오는 7일부터 분양한다고 3일 밝혔다.

힐스테이트 송도 스테이에디션은 인천 연수구 송도동 29-12 일대에 지하4층~지상44층 2개동 608실 규모로 건립된다. 전용 77~191㎡로 구성된다. 시행사는 한국자산신탁이다.

단지는 특화된 외관과 평면이 특징이다. 건물 외벽 일부에튼 커튼월 공법이 적용된다. 천장고를 일반아파트 보다 높은 2.4m로 설계해 개방감을 높였으며 드레스룸, 발코니공간 서비스 면적 등이 제공된다. 또 현대건설의 스마트홈 시스템인 '하이오티(Hi-oT)'를 적용해 조명과 난방제어, 엘리베이터 호출, 주차위치 확인 등을 스마트폰으로 제어할 수 있다. 특히 최상층 6실은 펜트하우스로 설계된다. 펜트하우스는 167ㆍ191㎡로, 고급 외국산타일, 슬라이딩 도어 등 다양한 옵션 품목들이 기본으로 제공된다. 단지 내에는 다양한 호텔식 서비스가 제공되며 입주민 전용 애플리케이션(앱)을 제공해 주민 편의성을 높일 예정이다.

입지여건도 뛰어나다 인천지하철 1호선 국제업무지구역세권인데다 제2경인고속도로 접근성이 좋다. 수도권 제2순환고속도로, 수도권광역급행철도(GTX)-B노선 등이 개통되면 교통여건은 더 좋아질 전망이다. 코스트코ㆍ홈플러스 등 대형유통시설이 인근에 위치해 있어 생활도 편리하다.

별도의 청약통장 없이 19세 이상이면 거주지에 관계없이 청약이 가능하다. 아파트처럼 개별 등기를 통한 보유와 매매도 가능하며, 분양권 상태에서는 주택 수에 포함되지 않는다는 것이 회사 측 설명이다.

7일부터 9일까지 사흘간 청약을 받은 후 11일 당첨자를 발표한다. 견본주택은 송도동 177-1에 마련돼 있다. .

