삼성카드, '개인 맞춤형 정기결제 서비스' 개시…업계 최다 80개

[아시아경제 기하영 기자] 삼성카드 삼성카드 029780 | 코스피 증권정보 현재가 28,800 전일대비 50 등락률 +0.17% 거래량 3,214 전일가 28,750 2020.09.01 09:03 장중(20분지연) 관련기사 삼성카드, 삼성전자와 '삼성페이카드' 출시…"해외서도 결제 가능"[클릭 e종목] 예상 밖 실적 삼성카드, 금융비용·판관비 감소 덕삼성카드, 2Q 영업익 1476억…전년比 1.9%↓ close 는 업계 최다인 80여개의 정기결제 항목을 조회하고 신청할 수 있는 '개인 맞춤형 정기결제 서비스'를 시작했다고 1일 밝혔다.

기본적인 자동결제 항목인 통신비, 관리비, 도시가스, 4대 보험 외에 정기배송, VOD·음원, 렌탈, 교육비, 보험료 등 '구독경제' 관련 80여개 정기결제 서비스를 제공하는 것이 특징이다.

삼성카드 고객은 홈페이지 와 애플리케이션(앱)을 통해 정기결제 이용 현황과 혜택을 한눈에 볼 수 있다. 또 미이용중인 자동납부 서비스 이용시 받을 수 있는 혜택과 정기결제 이용시 더 많은 혜택을 제공하는 카드 상품도 추천 받을 수 있다. 이외에도 '한번에 신청하기' 서비스를 통해 필요한 정기결제를 편리하게 신청할 수 있다.

삼성카드는 오는 30일까지 개인 맞춤형 정기결제 서비스 오픈을 기념해 이벤트도 진행한다. 삼성카드 홈페이지에서 이벤트에 응모한 뒤 정기결제 서비스 1건 이상 신청 후 납부하면 추첨을 통해 최대 100만원의 캐시백을 제공한다. 정기결제 이용 건수가 많을수록 캐시백 당첨 확률이 높아진다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr