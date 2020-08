양떼목장 글에 음란동영상…여행에 미치다 "전채널 중단"

동영상을 본 네티즌 반응은 "구도가 딱 봐도 불법 촬영물로 보여"

[아시아경제 금보령 기자] 인스타그램 팔로워 120만명을 보유한 유명 여행 커뮤니티 '여행에 미치다'가 공식 소셜네트워크서비스(SNS)에 음란물을 올리는 일이 발생했다.

지난 29일 오후 6시쯤 여행에 미치다 공식 인스타그램에 강원도 평창의 양떼목장을 소개하는 글이 게시됐다. 이 글에는 음란물로 추정되는 동영상이 포함돼 이를 발견한 네티즌들의 해명 요구가 이어졌다.

여행에 미치다 측은 곧바로 해당 게시물을 삭제하고 사과문을 올렸다. 그러나 해당 사과문에는 관련 경위 및 후속 대책에 대한 해명이 포함되지 않은데다 파도 동영상을 함께 올려 네티즌들은 불쾌감을 표명했다.

이에 여행에 미치다 측은 해당 사과문을 삭제하고 2차 사과문을 올렸다. 사과문에서 여행에 미치다 측은 "문제의 해당 영상은 직접 촬영한 불법 촬영물이 아닌 웹서핑을 통해 다운로드 한 것으로 확인되며, 콘텐츠 업로드 중 부주의로 인해 이번과 같은 상황이 발생했다"며 "관련 사항은 보다 정확한 판단을 위해 사법기관에 의뢰할 예정"이라고 설명했다.

또 "기업 법정 의무교육 외에 추가적으로 전 직원 대상 성윤리 관련 교육을 진행하겠다"며 "내부 교육을 포함 진정성 있는 문제 해결이 완료될 때까지 여행에 미치다 전 채널을 운영 정지하겠다"고 덧붙였다.

이번 사건과 관련된 동영상을 본 네티즌들은 "구도가 딱 봐도 불법 촬영물로 보인다", "불법 촬영물을 소지하고 그걸 유포한 사실을 변함 없다" 등의 의견을 냈다.

한편 1차 사과문에는 조준기 여행에 미치다 대표가 직접 댓글을 달기도 했다. 그는 댓글에서 "금일 양떼목장 게시물을 직접 업로드한 당사자"라며 "해당 영상의 경우 트위터에서 다운로드한 영상이다. 직접 촬영한 형태가 아니다"라고 말했다. 다만 1차 사과문이 삭제되면서 이 댓글도 함께 사라졌다.

