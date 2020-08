[e공시 눈에 띄네]코스피-27일

<장 마감 후 주요공시>

◆ NAVER=계열사 스노우로부터 램라이브 서비스 영업양수.

◆ 계룡건설=1032억원 규모 도마·변동6 재정비촉진구역 재개발정비사업 공사수주.

◆ 효성첨단소재=계열사 Hyosung Steel Cord (Qingdao)에 대한 214억원 규모 채무보증 결정.

◆ 범양건영=주요주주에 대해 769억원 규모 채무보증 결정.

◆ 신성이엔지=재무재선 및 유동성 확보 목적으로 자사주 500만주 약 79억원에 9월25일까지 처분 예정.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr