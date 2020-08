[특징주] 이노메트리, 매각 소식에 10%대 상승

[아시아경제 금보령 기자] 이노메트리 이노메트리 302430 | 코스닥 증권정보 현재가 25,350 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 25,350 2020.08.26 00:00 장중(20분지연) 관련기사 이노메트리, 투자자 검색 급증... 주가 2만 4650원(-5.37%)이노메트리, 개인 투자자 관심 집중... 주가 -4.03%...이노메트리, 검색 상위 랭킹... 주가 -3.65% close 가 매각 소식에 26일 장 초반 강세를 보였다.

이날 오전 9시23분 기준 이노메트리 주가는 전장 대비 12.43%(3150원) 상승한 2만8500원을 기록했다.

넥스트아이는 재무구조 개선 및 유동성 확보를 위해 자회사 이노메트리 보유 지분 40.62%(392만400주) 가운데 36.52%에 해당하는 352만4485주를 이스트브릿지프라이빗에쿼티에 양도한다고 전일 공시한 바 있다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr