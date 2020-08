[전문]오정연 "내 이혼사유 추측하는 일부 무리들 있어... 악플러 고소 실행"

[아시아경제 민준영 인턴기자] 방송인 오정연이 자신을 향해 악성 댓글을 남기는 누리꾼들을 고소할 것이라고 전했다.

오정연은 25일 자신의 인스타그램을 통해 "'신박한 정리' 이후 보름이 지난 지금까지 '비움의 기적'을 온종일, 온몸으로, 온 마음으로 체감하며 살고 있다"라는 내용의 글을 게재했다.

오정연은 "내 열정, 노력, 기쁨, 성과, 실패, 좌절 등이 묻어있는 값진 물건들을 오랜 세월 버리지 못하고 쟁여왔다"라며 "그 소중함을 자기 일처럼 이해해주는 동시에 상대적으로 중요도가 덜한 물건들을 비우도록 유도해준 #신박한정리단 최고"라고 전했다.

이어 "8년이 지난 내 이혼에 대한 사유를 멋대로 추측하는 일부 무리들이 아직도 있다"라며 "정답을 아는 당사자인 내가 볼 때 맞는 얘기는 1도 없고 각자의 상상 속 궁예질일 뿐이라 실소만 나온다"라고 말했다.

그러면서 "짐 많은 창고방 캡처만 뚝 떼어서 마치 집 전체가 그렇다는 듯 악의적 의도로 포스팅하는 건 애교 수준"이라며 "이런저런 성급한 일반화, 확대재생산, 유언비어도 연예이인이니까 다 감당하라는 거냐"라고 덧붙였다.

끝으로 그는 "난 이혼 후 행복하니 뭐라 왈왈거리든 노상관이지만, 남 과거사 추측에 헛스윙 날리며 무책임하게 입 터는 이들의 인생이 안타깝다"라며 "건전한 넷 문화를 위하여 악플러 고소 곧 실행할 것"이라고 경고했다.

다음은 오정연 인스타그램 글 전문

