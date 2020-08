'음악중심' 싹쓰리 출연없이 1위 '3관왕' 달성...양준일-효린 컴백

사진='쇼! 음악방송' 캡처

[아시아경제 강혜수 기자] 22일 오후 방송된 MBC '쇼! 음악중심'에서 싹쓰리가 출연하지 않고 1위를 차지했다.

이날 '쇼! 음악중심'에서는 블랙핑크의 'How You Like That', 화사의 '마리아', 싹쓰리의 '다시 여기 바닷가'가 1위 후보에 올랐다. 세 후보가 모두 방송에 참석하지 않은 가운데, 최다 투표율을 얻은 싹쓰리 '다시 여기 바닷가가' 1위를 기록, 3관왕이 되었다.

MBC 예능 '놀면 뭐하니'에서 결성된 프로젝트 그룹 싹쓰리는 지난 7월부터 활동을 시작하여 지난 주 활동을 공식 종료한 바 있다. 싹쓰리는 지난 방송에서 팬들에게 감사의 말과 함께 "언젠가 팬들과 만나겠다"는 약속을 남겼다.

이날 방송에서는 양준일, 효린, ITZY, 드림캐쳐, 원어스, 동키즈, MCND 등의 컴백 무대도 펼쳐졌다. 양준일은 디지털 싱글 'Rocking Roll Again'을 선보였다.

또한 트롯 아이돌 다섯장을 소개하기 위해 이특과 김신영이 깜짝 등장하기도 했다. 그 외 한승우, 온앤오프, (여자)아이들, 체리블렛, 로켓펀지, 트레저, ENOi, 루시 등이 출연했다.

MBC 음악프로그램 '쇼! 음악중심'은 매주 토요일 3시 40분에 방송된다.

