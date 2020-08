이종석, 50억 고급빌라 사고 카페건물로 20억 시세차익

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 군 복무 중인 배우 이종석이 서울 용산구 한남동에 위치한 고급빌라 나인원한남을 사들였다.

21일 스포티비뉴스에 따르면, 이종석은 나인원 한남에서도 43가구만 있는 듀플렉스 세대를 매매했는데, 약 80여 평으로 임대 보증금만 약 45억 원이다.

나인원 한남은 사생활 보호에 좋은 조건을 갖추고 있어 일상생활을 노출하기 꺼리는 연예인들이 선호하는 곳으로 꼽힌다. 최근 빅뱅 지드래곤과 배우 주지훈, 가수 장윤정 등이 나인원 한남에 입주해 화제를 모았다.

이 빌라의 실제로 분양가는 3.3㎡당 평균 6100만 원으로, 이종석이 매입한 세대는 약 50억 원이라고 전해졌다.

또 이종석은 서울 강남구 신사동 카페 '89팬션' 건물을 팔아 약 20억 원의 시세차익을 얻었다고 전해졌다. 이날 다수의 매체에 따르면 이종석은 2016년 39억 원에 사들인 건물을 지난달 59억 5000만 원에 되팔아, 약 20억 5000만 원 시세 차익을 봤다.

한편, 이종석은 2005년 모델로 데뷔해 '시크릿 가든', '하이킥 짧은 다리의 역습', '학교 2013', '너의 목소리가 들려', '피노키오', '당신이 잠든 사이에' 등에 출연했다. 그는 지난해 3월부터 사회복무요원으로 대체 복무 중이다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr