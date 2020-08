제가 말씀드렸죠? 그래핀 아주 중요하다고! 지금입니다!

신청해 주셨던 분들 < 우리들제약 (004720) > 단 3일 만에 3연상! 93% 수익 달성!

무료체험 신청해주신 모든 분들 축하드립니다. ^^

※”코로나19 치료제” 못 잡으신분들 괜찮습니다. 시원하게 또 한번 나갑니다 .

※드디어 시작합니다. 우리들제약 (004720) 후속주 월요일 상한가입니다 .※

▶▶ 8월24일 엄청 크게 ‘상한가’부터 시작할 그래핀 시험생산 및 양산화 관련!‘ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ’ 관련주! ▶ 무료체험 신청◀

특수지 전문기업 국일제지는 자회사 국일그래핀이 진행하고 있는 그래핀 양산화 작업이 순조롭게 진행되고 있다고 밝혔다!!

국일제지는 코로나19로 인한 해외업체와의 방문협의 및 MOU 체결이 예정보다 지연되고는 있지만 CVD그래핀 사업관련 협업은 잘 유지되고 있다고 설명했다!!

▶▶ 월요일 곧바로 ‘上’ 직행합니다. 빠르게 갑니다. 그래핀 시험생산 및 양산화!관련 수혜주! 놓치지 마세요 [‘그래핀 시험생산 및 양산화’ 관련 종목 지금신청]

“신청하고 3일동안 매일 사봤는데 신기할 정도로 매일 상한가 수익 보고 깜짝 놀랬어요. 꿈인지 생시인지 싶더라고요. 어떻게 이런 일이 일어날 수 있는지 정말 대단합니다. 지금은 가입비 내고 VIP서비스 받은지 4개월정도 지났는데 벌써 제 계좌에는 5천6백만원이 쌓여 있네요. 매일 벌게 해주시니 정말 감사 또 감사합니다. 아! 제 지인들에게도 적극 추천 중이에요.”

(VIP 김철기 56세 회원)

이제는 마지막이다 생각하세요. 이 기회 마저 놓치면 접으셔야 합니다.

정확히 “8월 24일” 폭발합니다! 놓치고 후회하지 마시고 단, 돈 10만원이라도 매수하세요!

▶▶ “8월 24일 상한가” 오늘 까지만 제공하고 마감합니다.[‘그래핀 시험생산 및 양산화’ 관련 종목 받아보기!] ▶종목 받아보기◀

[인공지능 최근 상한가 적중]

*20.08.20 우리들제약 (004720) 3연上 적중!

*20.08.19 우리들제약 (004720) 2연上 적중!

*20.08.18 우리들제약 (004720) 上 적중!

*20.08.14 KNN (058400) 上 적중!

*20.08.13 에이치엘비 (028300) 上 적중!

*20.08.12 일신바이오 (068330) 上 적중!

*20.08.11 한국바이오젠 (318000) 上 적중!

*20.08.10 씨아이에스 (222080) 上 적중!

*20.08.07 서연탑메탈 (019770) 上 적중!

*20.08.06 효성오앤비 (097870) 上 적중!

*20.08.05 디에이테크놀로지 (196490) 上 적중!

*20.08.04 카이노스메드 (284620) 上 적중!

*20.08.03 엑세스바이오 (950130) 上 적중!

*20.07.31 바이오스마트 (038460) 上 적중!

*20.07.30 심텍 (222800) 上 적중!

*20.07.29 비츠로테크 (042370) 上 적중!

*20.07.28 한미사이언스 (008930) 上 적중!

*20.07.27 엘티씨 (170920) 上 적중!

*20.07.24 경동제약 (011040) 上 적중!

*20.07.23 랩지노믹스 (084650) 上 적중!

*20.07.22 일신바이오 (068330) 上 적중!

▶▶ 딱! 30명 만 드립니다. “월요일상한가”! ▶지금 받아보기◀

※선착순 30명 마감! 전, 후반 모두 끝났습니다. 마지막 인저리 타임 결승골의 주인공※

[오늘의 관심주]

# 국일제지 국일제지 078130 | 코스닥 증권정보 현재가 5,120 전일대비 110 등락률 -2.10% 거래량 1,779,592 전일가 5,230 2020.08.21 11:37 장중(20분지연) 관련기사 ‘그래핀’ 한계를 뛰어넘는 새로운 형태 大 성공!지금은 스마트한 시대 그래핀 섬유도 스스로 움직인다!아주 훌륭한 기술 개발! 그래핀 결함 보완 완료!! close # 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 56,100 전일대비 700 등락률 +1.26% 거래량 10,752,636 전일가 55,400 2020.08.21 11:37 장중(20분지연) 관련기사 삼성 기흥사업장·LG 서초R&D…간판 기업 확진자 속출 '초비상'동학개미, 지수 하락에도 '매수 강행군'장 초반 상승세…코스피 2300 회복 close # 모나리자 모나리자 012690 | 코스피 증권정보 현재가 6,880 전일대비 100 등락률 +1.47% 거래량 5,482,245 전일가 6,780 2020.08.21 11:37 장중(20분지연) 관련기사 코로나 재확산 불안에 다시 뛰는 마스크주…10%대 상승【전문가추천】 3/4분기 '실적 유망' 반도체 관련주자자 출발합니다! 마스크 美 FDA 승인!! close # 웰크론 웰크론 065950 | 코스닥 증권정보 현재가 9,110 전일대비 80 등락률 +0.89% 거래량 27,197,735 전일가 9,030 2020.08.21 11:37 장중(20분지연) 관련기사 美,中 무역전쟁 2탄! 美트럼프 중국과 대화 원하지 않는다?코로나 재확산 불안에 다시 뛰는 마스크주…10%대 상승“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close # 유니슨 유니슨 018000 | 코스닥 증권정보 현재가 2,495 전일대비 10 등락률 +0.40% 거래량 10,645,101 전일가 2,485 2020.08.21 11:37 장중(20분지연) 관련기사 정부에서 제대로 지원한다! ‘무료 공공 와이파이’ 전국 확대!【전문가추천】 지금 시점에 꼭 사야하는 반도체 관련주【전문가의견】 2차전지 관련주, "아직 무릎도 안왔다" close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.