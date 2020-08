감마누, 주가 5170원.. 전일대비 -17.15%

감마누 감마누 192410 | 코스닥 증권정보 현재가 5,170 전일대비 1,070 등락률 -17.15% 거래량 4,907,525 전일가 6,240 2020.08.19 15:30 장마감 관련기사 감마누, 검색 상위 랭킹... 주가 -7.37%“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”부활한 감마누, 거래재개 첫날 20배로 치솟아 close 가 검색 상위 종목에 새롭게 등장했다.

감마누는 19일 오후 7시 40분 현재 전일보다 17.15% 내린 5170원에 거래되고 있다. 감마누는 기지국 및 인빌딩 안테나 제조업체로 알려져 있다.



최근 5일 동안 개인 투자자들은 21만 1961주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 6만 5182주 순매도, 1주 순매도 했다.

지난 8월 18일 감마누는 '사상 첫 '상폐' 번복…거래재개 첫날 20배 급등'이라며 시장에서 이슈가 되었었다.

※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로

아경봇 기자 r2@asiae.co.kr