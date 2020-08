미스터트롯 출연 중에도…김호중, 불법 토토 정황

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 가수 김호중이 최근 불법 도박한 사실을 인정한 가운데, TV조선 '내일은 미스터트롯'(이하 '미스터트롯')에 출연하던 최근까지도 불법 도박을 한 것으로 확인됐다.

소속사 생각을보여주는엔터테인먼트 관계자는 19일 김호중이 '미스터트롯'에 출연하면서 불법 토토를 했다는 의혹에 대해 "한두 번 정도 한 건 맞다"면서도 "액수가 소액이고 전 매니저의 권유로 했을 뿐"이라고 말했다.

그러면서도 김호중 측은 법적으로 처벌을 받을 정도로 한 것은 아니라고 말했다.

소속사 관계자는 "법적 처벌을 받으면 불법 토토 통장 거래 내역이 있어야 하지 않냐"며 "김호중은 전 매니저의 아이디로 소액 참여만 했을 뿐"이라고 밝혔다.

이어 "법적 처벌을 받아야 한다면 책임지겠다"고 밝혔다.

앞서 김호중이 불법 도박에 참여했다는 의혹이 불거지자 김호중 측은 지난 18일 "전 매니저와 지인의 권유로 3~5만원을 걸고 불법 스포츠 토토를 했다"며 "지금은 절대 하지 않고 앞으로도 이런 행동은 없을 것이라며 큰 죄책감을 가지고 있다"고 밝혔다.

한편 형법 제246조에 따르면 도박을 한 사람은 1000만원 이하의 벌금에 처한다. 상습 불법 도박의 경우 3년 이하의 징역 또는 2000만원 이하의 벌금에 처한다.

