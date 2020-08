[e공시 눈에 띄네] 코스피-18일

<장 종료 후 주요 공시>

◆ 한국항공우주 = 조달청과 471억원 규모 수리온(KUH-1P) 경찰청헬기 공급계약 체결.

◆ 신한알파리츠 = 종속회사인 신한알파남산위탁관리부동산투자회사가 KB와이즈스타제1호사모부동산투자유한회사로부터 2386억원 규모 트윈시티 남산 오피스 취득 결정.

◆ 신한알파리츠 = 종속회사인 신한알파남산위탁관리부동산투자회사의 주식 470만주를 47억원에 취득 결정.

◆ 신성이엔지 = 재무구조 개선 및 유동성 확보를 위해 110억원 규모의 자기주식 처분 결정.

