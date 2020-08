【전문가추천】 역병 따위 잊었다...꼭 사야하는 '반도체 관련주'

▶내일 상승 유망 '반도체 관련주' TOP5 정보 ▶지금 즉시 확인 (클릭)

삼성전자와 SK하이닉스의 어닝서프라이즈 소식이 알려지면서 반도체 관련주들에 대한 관심이 증폭되고 있다.

코로나로 인한 언택트 문화 활성화로 인한 모바일 장치의 수요가 증가와 모빌리티 보급 증가로 이에 필요한 반도체 공급이 늘어나게 될 것이라는 전망이 있었는데, 삼성전자가 영업이익 8조를 회복함으로서 이를 증명했다.

코로나 이후 경기회복세가 이어질 경우 앞으로 더 큰 수익을 기대할 수 있다는 점에서 반도체 관련주에 대한 관심이 사그라들지 않고 있다.

향후 5G의 도입이 가속화 되고 PC수요가 회복 되면서 생산력이 확대될 것으로 전망되고 있다.

뿐만 아니라 다소 움추려들었던 비메모리 반도체의 수요증가로 전체적인 반도체 시장의 업황 역시 개선될 조짐을 보이고 있다.

삼성전자와 SK하이닉스와 같은 주요 반도체 생산 업체들의 실적이 이를 증명하면서 폭발적인 성장을 기록할 것으로 보인다.

향후 미래 가치를 고려했을 때 궁극적으로는 반도체 관련주들의 주가가 올해보다 3배~4배 가량오를 것으로 전망된다.

데이드투자그룹의 전정현 전문가는 "반도체는 이제 시작이다."라면서, "물론 실적발표 이후 주가가 지지부진해질 수 있겠지만 바닥이 잘 다져져 있는 만큼 엄청나게 오를 것이다. 결국, 지금 사지 않으면 반드시 후회하게 될 것이다."라고 입을 모았다.

한편, 앞으로 크게 오를 반도체 관련종목에 대해 받고 싶다면 아래 링크를 클릭하기 바란다.

