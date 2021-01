[아시아경제 이민지 기자] 모토닉 모토닉 009680 | 코스피 증권정보 현재가 14,050 전일대비 50 등락률 +0.36% 거래량 124,950 전일가 14,000 2021.01.25 11:27 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 모토닉, 현대차 친환경 전환에 수소차 부품 독점 공급 부각 강세현대차, LG전자가 공동 발굴했다! 이제는 자율주행 자동차 상장 준비!【화제의테마】 내일 (4일) 꼭 잡아야만 하는 '핵심 테마' 4選 close 은 결산배당으로 보통주 1주당 400원의 현금배당을 결정했다고 25일 공시했다. 시가배당율은 3.5%이고 배당금총액은 87억3943만원을 기록했다.

