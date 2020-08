비건·클린뷰티 브랜드의 이색 행보[핫뷰티]

베이지크·쥬스투클렌즈

[컬처&라이프부 최정화 기자] 비건 스킨케어 '베이지크'와 클린뷰티 '쥬스투클렌즈'가 각각 세포라와 롯데백화점에서 이색적인 프로모션을 펼친다.

베이지크, 글로벌 뷰티 편집숍 ‘세포라’ 팝업 론칭

오가닉 페루산 커피 원두를 주원료로 비건 스킨 케어 제품을 선보이는 코스메틱 브랜드 ‘베이지크’가 체험형 편집매장의 시초이자 세계 최대 규모의 프레스티지 뷰티 전문점 '세포라'의 팝업 론칭 소식을 알렸다. 베이지크는 지난 13일 세포라 한국 대표 매장인 파르나스몰과 롯데월드몰점 2곳에 공식 팝업매장으로 입점하며 베이지크의 대표 상품을 모두 선보인다.

베이지크의 베스트 셀러이자 아이콘인 ‘리제너레이팅오일’부터 최근 뷰티 크리에이터들로부터 인기 몰이를 하고 있는 신제품 트리트먼트로션에 이르기까지 페이셜, 헤어, 바디 전 라인을 세포라에서 만날 수 있다.

쥬스투클렌즈, 롯데백화점 ‘온앤더뷰티’ 써머바캉스 프로모션 진행

착즙쥬스를 담은 클린뷰티 브랜드 쥬스투클렌즈(Juice to Cleanse)가 롯데백화점 ‘온앤더뷰티(On and the Beauty)’ 써머 바캉스 프로모션에 참여한다.

쥬스투클렌즈는 롯데백화점 ‘온앤더뷰티(On and the Beauty)’ 8월 매장 테마인 여름철 뜨거운 무더위에 자극 받은 피부를 관리해줄 애프터 선케어에 맞춰 베스트제품인 클렌징밤 ‘워터 워시 밤’과 워터클렌저 ‘카밍클린워터’, 퍼스트에센스 ‘비니거 콤부차 에센스’ 3종 20% 할인 및 제품을 구매한 고객에게 클렌징파우더 ‘파우더워시’ 2매를 증정하는 프로모션을 오는 17일까지 진행한다.

쥬스투클렌즈는 마시는 착즙 주스에서 영감을 받아 원재료의 신선함과 영양을 그대로 담아 내기 위해 저온착즙 공법을 사용한 차별화된 포뮬라로 피부의 겉과 속에 쌓인 노폐물을 제거해 피부 본연의 좋은 힘을 지켜주고자 하는 내추럴 클린 뷰티 브랜드이다. 최근 연이은 오프라인 매장 오픈으로 가치 소비를 지향하는 소비자들의 눈길을 사로 잡고 있다.

‘온앤더뷰티’에서는 쥬스투클렌즈 대표 제품인 클렌징밤 ‘워터 워시 밤’과 휴대용 클렌저 ‘파우더워시’를 포함해 착즙쥬스를 담은 건강한 저자극 스킨케어 제품을 모두 만나볼 수 있다.

