김인호 서울시의회 의장, 2020 대한민국지속가능혁신리더대상 수상

[아시아경제 박종일 기자] 서울시의회 김인호 의장은 14일 ‘2020 대한민국지속가능혁신리더대상’ 의정 부문 대상을 수상했다.

대한민국지속가능혁신리더대상은 우리 사회의 경제, 공공, 교육, 체육, 문화, 예술, 환경 등 전 분야에 걸쳐 기존의 고정관념을 뛰어넘는 지속적인 혁신을 실천하며 사회 발전에 기여한 기업, 단체, 리더에게 주어지는 상이다.

김인호 의장은 3선 서울시의원으로서 활발한 지역 의정활동을 통해 지역주민의 일상을 변화시키는 정책 실현에 앞장서 왔고, 나아가 제10대 후반기 서울시의회 의장으로서 지방의회와 지방자치 발전에 헌신하고 있는 공로를 인정받아, 이 날 의정 부문 대상을 수상했다.

김 의장은 수상소감을 통해 “앞으로 시민 안전과 행복을 위해 더욱 노력, 지방의회 발전 및 자치분권 실현에 앞장서라는 격려의 의미로 이 상을 주신 것 같다”며 “여러 어려운 상황 속에서도 서울시정이 한 치의 공백 없이 운영될 수 있도록 서울시의회가 최선을 다하고, 민생 안정과 지역경제 회복에 집중하겠다”고 덧붙였다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr