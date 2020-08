[아시아경제 이창환 기자] 조성진 LG전자 전(前) 부회장이 상반기에 퇴직금을 포함해 58억원 가량의 보수를 받은 것으로 나타났다.

14일 LG전자가 공개한 반기보고서에 따르면 조 전 부회장은 올해 상반기 퇴직금 45억원을 포함해 총 58억5000여만원의 보수를 수령했다.

안승권 전 사장은 퇴직금 57억원을 포함해 총63억6000여만원, 정도현 전 사장은 55억2000여만원, 최상규 전 사장은 40억원 을 받았다.

권봉석 현 LG전자 사장 상여금을 포함해 총 10억6000만원을 받았다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr