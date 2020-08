롯데케미칼, 상반기 영업손실 530억…적자전환

[아시아경제 황윤주 기자] 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 188,000 전일대비 3,000 등락률 -1.57% 거래량 130,150 전일가 191,000 2020.08.14 15:30 장마감 close 이 올해 상반기 영업손실 530억원을 기록하며 적자전환했다.

롯데케미칼은 14일 반기보고서에서 상반기 영업손실 530억원으로 적자전환했다고 14일 공시했다. 매출액은 5조9578억원으로 전년 동기 대비 21.3% 감소했꼬, 당기순손실 595억원으로 적자전환했다.

한편, 롯데케미칼은 신동빈 대표이사에게 급여로 17억5000만원을 지급했고, 이자형 고문에게 22억3317만원, 전명진 자문에게 7억7398만원을 보수로 지출했다고 밝혔다.

