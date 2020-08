수도권을 중심으로 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 상황이 심각해지고 있는 14일 서울 종로구 광화문광장에 집회 금지 안내문이 설치돼 있다. 광복절인 15일 서울 도심에서 대규모 집회들이 강행될 것으로 예상돼 서울시와 경찰이 바짝 긴장하고 있다. /문호남 기자 munonam@

