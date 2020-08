[아시아경제 이민우 기자] 일신방직 일신방직 003200 | 코스피 증권정보 현재가 70,900 전일대비 500 등락률 +0.71% 거래량 5,331 전일가 70,400 2020.08.13 13:46 장중(20분지연) close 은 베트남 계열사 '일신 베트남'에 95억원 규모의 채무보증을 결정했다고 13일 공시했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr