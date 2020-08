김경수 경남지사, 합천댐 방류 피해 상황 점검

“특별재난지역 선포 건의, 경남도 정부와 함께 철저한 원인 조사”



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 김경수 경남도지사가 최근 집중호우로 침수피해를 본 합천을 방문해 정확한 원인 규명과 재발 방지대책을 만들 것을 주문했다.

12일 합천군 율곡면 낙민천 제방 붕괴 현장을 찾은 김 지사는 합천군으로부터 합천댐 방류로 인한 황강 유역 피해 상황을 보고 받았다.

합천군은 이번 폭우로 농경지 435㏊가 침수되고 한우 323마리, 돼지 3000마리, 염소 42마리가 폐사하는 등 큰 피해를 봤다.

김 지사는 “침수피해가 인명피해로 이어지지 않은 것은 다행한 일”이라며 “대통령께 특별재난지역 선포를 건의했으며 당장은 피해복구와 주민이 빨리 일상으로 돌아갈 수 있도록 해야 한다”고 말했다. 철저한 원인 조사도 약속했다.

율곡면 두사마을로 이동한 김 지사는 침수피해를 본 주민들을 위로하고 수해복구 지원에 나선 39사단 장병들을 격려했다.

또 쌍책면 건태마을을 찾아 침수 가옥을 둘러보고, 마을 이장과 주민들에게 신속한 복구 지원을 약속했다.

경남도는 이번 집중호우로 인한 침수 원인을 정밀히 조사해 같은 사고가 재발하지 않도록 근본적인 대책을 마련할 방침이다.

